Город Зуль на востоке Германии отказался от побратимства с украинским Подольском (Одесская область), чтобы не «подрывать» дружбу с российской Калугой, сообщает местная телерадиокомпания MDR.

Мэр Подольска предложил своему коллеге из Зуля установить побратимские отношения, однако городской совет Зуля отклонил это предложение, сославшись на опасения, что оно может угрожать существующему партнёрству с Калугой.

Мэр Зуля, Андре Кнапп (ХДС), выразил недовольство решением совета, назвав его «странным». Он считает, что побратимство с украинским городом могло бы стать «хорошим сигналом» европейскому большинству.