Немецкий город Зуль отказался «брататься» с украинским Подольском ради Калуги
Вид на центр города и церковь Животворящего Креста в городе Зуль, Тюрингия, Германия. Фото © A.Savin/ Wikipedia.org
Город Зуль на востоке Германии отказался от побратимства с украинским Подольском (Одесская область), чтобы не «подрывать» дружбу с российской Калугой, сообщает местная телерадиокомпания MDR.
Мэр Подольска предложил своему коллеге из Зуля установить побратимские отношения, однако городской совет Зуля отклонил это предложение, сославшись на опасения, что оно может угрожать существующему партнёрству с Калугой.
Мэр Зуля, Андре Кнапп (ХДС), выразил недовольство решением совета, назвав его «странным». Он считает, что побратимство с украинским городом могло бы стать «хорошим сигналом» европейскому большинству.
Напомним, что летом мост в сербском городе Нише окрасился в цвета российского триколора в знак поддержки жителей Курской области на фоне атаки ВСУ. Также общество сербско-русской дружбы и российских соотечественников «Наисус» вывесило в центре баннер с посланием