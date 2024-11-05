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5 ноября, 12:26

Посол Новой Зеландии Трейнор приехал в Кремль в какахе

Посол Новой Зеландии в какахе и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Посол Новой Зеландии в какахе и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В Кремль на церемонию вручения верительных грамот прибыл посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор. Он облачился в традиционный элемент одежды островных аборигенов — какаху. Некоторые зовут наряд «короваем».сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо того, новый посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи приехал в традиционном наряде баджу-мелаю.

Чеонг Лун Лаи в баджу-мелаю (второй справа). Фото © Life.ru

Чеонг Лун Лаи в баджу-мелаю (второй справа). Фото © Life.ru

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Недавно президент России Владимир Путин провёл церемонию вручения верительных грамот новых послов по полному протоколу. Пять лет назад из-за коронавируса стандартная схема была ограничена. С тех пор состоялось пять таких мероприятий.

Николай Рюмин
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