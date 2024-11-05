Посол Новой Зеландии Трейнор приехал в Кремль в какахе
Посол Новой Зеландии в какахе и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В Кремль на церемонию вручения верительных грамот прибыл посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор. Он облачился в традиционный элемент одежды островных аборигенов — какаху. Некоторые зовут наряд «короваем».сообщает пресс-служба Кремля.
Помимо того, новый посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи приехал в традиционном наряде баджу-мелаю.
Чеонг Лун Лаи в баджу-мелаю (второй справа). Фото © Life.ru
Недавно президент России Владимир Путин провёл церемонию вручения верительных грамот новых послов по полному протоколу. Пять лет назад из-за коронавируса стандартная схема была ограничена. С тех пор состоялось пять таких мероприятий.