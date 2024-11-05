Посол Новой Зеландии Трейнор приехал в Кремль в какахе

В Кремль на церемонию вручения верительных грамот прибыл посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор. Он облачился в традиционный элемент одежды островных аборигенов — какаху. Некоторые зовут наряд «короваем». сообщает пресс-служба Кремля.

Посол Японии раскрыл Life.ru условия для начала переговоров по мирному договору с РФ

Посол Японии раскрыл Life.ru условия для начала переговоров по мирному договору с РФ

Недавно президент России Владимир Путин провёл церемонию вручения верительных грамот новых послов по полному протоколу. Пять лет назад из-за коронавируса стандартная схема была ограничена. С тех пор состоялось пять таких мероприятий.