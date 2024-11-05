Сверхспособности: Каким образом собаки заранее узнают о возращении хозяев
Кинолог Голубев: Собаки более чувствительны к звукам, чем люди
Владельцы собак нередко становятся свидетелями явления, когда питомец начинает реагировать на возвращение члена семьи заранее, когда он ещё находится в подъезде. Кто-то связывает этот эффект со сверхспособностями животных, однако тому есть логичное объяснение.
Дело в том, что собаки более чувствительны к звукам, чем человек, а особенно к высоким частотам. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Для сравнения: нижний предел воспринимаемых человеком звуков находится на частоте 20 Гц, верхний — свыше 20 000 Гц. У собак нижний предел 20 Гц, а вот верхний выше — 30 000–40 000 Гц», — отметил собеседник РИАМО.
То есть способность улавливать звуки точнее человека в совокупности с обаянием позволяет собаке заранее определить, что хозяин возвращается домой. При этом стоит учитывать, что барабанные перепонки питомцев острее реагируют на громкие звуки, поэтому нужно проявлять осторожность.
Ранее в Забайкалье спасли ротвейлера Барона из рук живодёра. Животное прооперировали, чтобы удалить опухоль, однако теперь оно не будет видеть, слышать и ходить.