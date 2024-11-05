Сверхспособности: Каким образом собаки заранее узнают о возращении хозяев

Владельцы собак нередко становятся свидетелями явления, когда питомец начинает реагировать на возвращение члена семьи заранее, когда он ещё находится в подъезде. Кто-то связывает этот эффект со сверхспособностями животных, однако тому есть логичное объяснение.

Дело в том, что собаки более чувствительны к звукам, чем человек, а особенно к высоким частотам. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Для сравнения: нижний предел воспринимаемых человеком звуков находится на частоте 20 Гц, верхний — свыше 20 000 Гц. У собак нижний предел 20 Гц, а вот верхний выше — 30 000–40 000 Гц», — отметил собеседник РИАМО.

То есть способность улавливать звуки точнее человека в совокупности с обаянием позволяет собаке заранее определить, что хозяин возвращается домой. При этом стоит учитывать, что барабанные перепонки питомцев острее реагируют на громкие звуки, поэтому нужно проявлять осторожность.