Ганчев: ВС РФ увеличивают зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области

Российские войска увеличивают контролируемое пространство вдоль реки Оскол в Харьковской области. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА «Новости».

«Постепенно нашими войсками расширяется зона контроля вдоль берега реки, что даёт им возможность для более устойчивого контроля и перерезания логистических путей противника», — сказал он.

Ганчев добавил, что позиции ВС РФ позволяют активно продвигаться к Боровой и Купянску-Узловому. Всего за неделю освобождено два населённых пункта под Купянском.