Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 13:24

Ганчев: ВС РФ увеличивают зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области

Российские войска увеличивают контролируемое пространство вдоль реки Оскол в Харьковской области. Об этом рассказал глава российской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА «Новости».

«Постепенно нашими войсками расширяется зона контроля вдоль берега реки, что даёт им возможность для более устойчивого контроля и перерезания логистических путей противника», — сказал он.

Ганчев добавил, что позиции ВС РФ позволяют активно продвигаться к Боровой и Купянску-Узловому. Всего за неделю освобождено два населённых пункта под Купянском.

В четырёх украинских регионах прогремели мощные взрывы
В четырёх украинских регионах прогремели мощные взрывы

Недавно российские военные освободили село Кругляковка в Харьковской области в зоне специальной военной операции (СВО). Поселение расположено на левом берегу Оскольского водохранилища. Там есть железнодорожная станция Сеньково.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar