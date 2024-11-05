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5 ноября, 14:08

Профессор МГУ раскрыл, как ковид бьёт по самому дорогому — голове

Вирусолог Аграновский: Из-за ковида может снизиться скорость мышления

У инфекционных заболеваний не бывает безобидных последствий, заявил профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский. По его словам, из-за ковида организм человека может оказаться под длительным негативным влиянием, что приведёт к опасному нарушению.

«У человека вырабатываются антитела, снова он не заболеет, но последствия в той или иной степени ощутит, вплоть до ухудшения когнитивных способностей, то есть может снизиться скорость мышления», — подчеркнул собеседник aif.ru.

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Ранее эксперт предупредил о возможности кратковременных вспышек вируса Коксаки в России. Среди симптомов болезни он выделил сыпь в разных местах и температуру до 40,5 градусов.

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Борис Эльфанд
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