Профессор МГУ раскрыл, как ковид бьёт по самому дорогому — голове

У инфекционных заболеваний не бывает безобидных последствий, заявил профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский. По его словам, из-за ковида организм человека может оказаться под длительным негативным влиянием, что приведёт к опасному нарушению.

«У человека вырабатываются антитела, снова он не заболеет, но последствия в той или иной степени ощутит, вплоть до ухудшения когнитивных способностей, то есть может снизиться скорость мышления», — подчеркнул собеседник aif.ru.