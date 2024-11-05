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5 ноября, 10:21

Профессор МГУ предупредил о возможности вспышек вируса Коксаки в РФ

Профессор Аграновский допустил кратковременные вспышки вируса Коксаки в России

На территории России возможны кратковременные вспышки вируса Коксаки, полагает профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский. На заражение, по его словам, может указать температура до 40,5 градусов в течение 3-4 дней, которая потом резко подает. Ещё одним симптомом является сыпь на ладонях, стопах и во рту.

«Такие вирусы дают короткоживущие вспышки. Носитель приехал и произошло заражение», — подчеркнул собеседник aif.ru.

По его словам, простые граждане мало что могут сделать против потенциальных вспышек вируса Коксаки, поэтому их должны купировать власти. Эксперт предупредил, что недуг передаётся через грязную пищу и по воздуху. Профессор не исключил, что родителей могут попросить какое-то время подержать детей дома, чтобы не допустить распространения вируса.

Онищенко назвал две группы людей, которым проще простого заразиться вирусом Коксаки
Онищенко назвал две группы людей, которым проще простого заразиться вирусом Коксаки

Ранее Life.ru сообщил о вспышке вируса Коксаки в Турции, что привело к заражению десятков людей. Власти республики и владельцы гостиниц отрицают этот факт. Однако тревогу из-за болезни уже забили в России. Родители пожаловались на распространение вируса в школах и детсадах, что стало поводом для проверки со стороны Роспотребнадзор. Тем временем россиянам рассказали о симптомах «гадкого» вируса Коксаки, однако Геннадий Онищенко призвал не нагнетать ситуацию с болезнью и не паниковать.

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Борис Эльфанд
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