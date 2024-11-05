Профессор МГУ предупредил о возможности вспышек вируса Коксаки в РФ

На территории России возможны кратковременные вспышки вируса Коксаки, полагает профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский. На заражение, по его словам, может указать температура до 40,5 градусов в течение 3-4 дней, которая потом резко подает. Ещё одним симптомом является сыпь на ладонях, стопах и во рту.

По его словам, простые граждане мало что могут сделать против потенциальных вспышек вируса Коксаки, поэтому их должны купировать власти. Эксперт предупредил, что недуг передаётся через грязную пищу и по воздуху. Профессор не исключил, что родителей могут попросить какое-то время подержать детей дома, чтобы не допустить распространения вируса.