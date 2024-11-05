Профессор МГУ предупредил о возможности вспышек вируса Коксаки в РФ
Профессор Аграновский допустил кратковременные вспышки вируса Коксаки в России
На территории России возможны кратковременные вспышки вируса Коксаки, полагает профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский. На заражение, по его словам, может указать температура до 40,5 градусов в течение 3-4 дней, которая потом резко подает. Ещё одним симптомом является сыпь на ладонях, стопах и во рту.
«Такие вирусы дают короткоживущие вспышки. Носитель приехал и произошло заражение», — подчеркнул собеседник aif.ru.
По его словам, простые граждане мало что могут сделать против потенциальных вспышек вируса Коксаки, поэтому их должны купировать власти. Эксперт предупредил, что недуг передаётся через грязную пищу и по воздуху. Профессор не исключил, что родителей могут попросить какое-то время подержать детей дома, чтобы не допустить распространения вируса.
Ранее Life.ru сообщил о вспышке вируса Коксаки в Турции, что привело к заражению десятков людей. Власти республики и владельцы гостиниц отрицают этот факт. Однако тревогу из-за болезни уже забили в России. Родители пожаловались на распространение вируса в школах и детсадах, что стало поводом для проверки со стороны Роспотребнадзор. Тем временем россиянам рассказали о симптомах «гадкого» вируса Коксаки, однако Геннадий Онищенко призвал не нагнетать ситуацию с болезнью и не паниковать.