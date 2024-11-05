Посольство РФ в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II на родину

Посольство России в Париже стремится отменить сделку по продаже оригинала указа Петра II, который был выставлен на торги аукционным домом «Aguttes», и требует его возвращения в Россию. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новостей».

По их словам, предпринимаются все усилия для аннулирования сделки и возврата документа законному владельцу – Российскому государственному военно-историческому архиву.

На прошлой неделе во время торгов аукционного дома «Aguttes» был продан оригинал указа императора Петра II, датированный 9 сентября 1727 года, который касался отстранения Фаменцына с поста коменданта Санкт-Петербурга и назначения на его место князя Урусова. Этот указ представляет собой значимый исторический документ периода дворцовых переворотов. По данным российских СМИ, он был украден из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и заменён подделкой. Несмотря на скандал, аукционный дом не отменил продажу лота.