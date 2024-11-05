«Корова, овца, козёл»: Можно ли наказать обидчика за сравнение с животным

Если мужчина обзовёт женщину «коровой», то никакой ответственности за сравнение человека с животным не последует. Суд просто не признает данные словам оскорблением, уверен юрист и правозащитник Михаил Салкин.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что характеристика «баран» может свидетельствовать о недоговороспособности человека. Слово «овца» тоже нельзя признать оскорблением. Зато с «козлом» ситуация спорная, так как это слово относится к блатному жаргону и указывает на арестанта, который сотрудничает с тюремной администрацией.

«Поэтому с точки зрения оскорбляемого, который имел тюремное прошлое, это слово имеет негативную коннотацию, поэтому тут можно попытаться обосновать необходимость выплачивать компенсацию морального вреда», — отметил эксперт.