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5 ноября, 14:21

«Корова, овца, козёл»: Можно ли наказать обидчика за сравнение с животным

Юрист Салкин: Суд не признает оскорблением слова «корова» и «овца»

Если мужчина обзовёт женщину «коровой», то никакой ответственности за сравнение человека с животным не последует. Суд просто не признает данные словам оскорблением, уверен юрист и правозащитник Михаил Салкин.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что характеристика «баран» может свидетельствовать о недоговороспособности человека. Слово «овца» тоже нельзя признать оскорблением. Зато с «козлом» ситуация спорная, так как это слово относится к блатному жаргону и указывает на арестанта, который сотрудничает с тюремной администрацией.

«Поэтому с точки зрения оскорбляемого, который имел тюремное прошлое, это слово имеет негативную коннотацию, поэтому тут можно попытаться обосновать необходимость выплачивать компенсацию морального вреда», — отметил эксперт.

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Ранее российский суд отказался признать слово «овца» оскорблением. Как сообщал Life.ru, жительница Перми пошла в суд и затребовала 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, услышав от подруги слово «овца», однако вердикт оказался не в пользу истца.

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Борис Эльфанд
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