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5 ноября, 13:41

Путин: День народного единства символизирует объединение вокруг общих ценностей

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

День народного единства демонстрирует сплочённость народов вокруг общих ценностей. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на Совете по поддержке русского языка и других языков народов РФ.

«Этот праздник — не только дань памяти важному историческому событию и его героям. Он символизирует сплочённость нашего многонационального народа, его консолидацию вокруг общих ценностей», — отметил лидер.

Путин добавил, что русский язык по сей день остаётся одной из ключевых ценностей государства.

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Недавно Владимир Путин заявил, в России будет создан ресурс по сохранению канонических норм русского языка. А в новых регионах организуют центр популяризации государственного языка РФ.

Николай Рюмин
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