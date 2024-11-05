Путин: День народного единства символизирует объединение вокруг общих ценностей
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
День народного единства демонстрирует сплочённость народов вокруг общих ценностей. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на Совете по поддержке русского языка и других языков народов РФ.
«Этот праздник — не только дань памяти важному историческому событию и его героям. Он символизирует сплочённость нашего многонационального народа, его консолидацию вокруг общих ценностей», — отметил лидер.
Путин добавил, что русский язык по сей день остаётся одной из ключевых ценностей государства.
Недавно Владимир Путин заявил, в России будет создан ресурс по сохранению канонических норм русского языка. А в новых регионах организуют центр популяризации государственного языка РФ.