Размер ФНБ на 1 ноября этого года составил 12,73 триллиона рублей

На первое ноября 2024 года размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 12,73 триллиона рублей, что является 6,6% от прогнозируемого годового ВВП. Об этом докладывает Минфин России на своём сайте.

На этот раз объём ФНБ соразмерен 131,13 миллиарда долларов. Размер ликвидных активов на первое ноября составил 5,447 триллиона рублей (2,8% ВВП), что на 192 миллиарда больше, чем первого октября.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ РФ за период с 15 декабря 2023 года по 31 октября 2024 года составила 97,3 миллиона долларов, что соразмерно 9,44 миллиарда рублей.

По данным на первое ноября, на счетах ФНБ в ЦБ РФ находится 220,5 миллиарда китайских юаней, 283,6 тонны золота и 410,2 миллиона рублей.