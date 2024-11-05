Британка рассказала о трудностях в интиме из-за 28-сантиметрового пениса мужа

Жительница Великобритании откровенно поделилась неприятными моментами, с которыми она столкнулась в интимной сфере. Оказалось, проблемы возникли из-за супруга, у которого длина полового члена равна 28 сантиметрам. Её слова приводит Daily Mail.

Бриджит Зика и её муж Альдо познакомились в 2015 году. Молодые люди быстро прониклись чувствами друг к другу и съехались. Британка признаётся, что ранее у её партнёров были среднестатистические размеры, потому и в этот раз она не ожидала подвоха. Всё оказалось не так просто, ведь из-за большого размера полового члена, Бриджит зачастую ощущала боль во время близости.

Пара не могла прийти к согласию. Альдо ожидал от возлюбленной похвалы, пока та продолжала терпеть боль.

«Я предпочитала приложить бутылку горячей воды к низу моего живота и принять парацетамол», — пожаловалась британка.

Несмотря на существенную проблему, пара не рассталась, а напротив, заключила брак. Вместе им удалось прийти к согласию — Бриджит и Альдо начали сосредотачиваться преимущественно на прелюдиях и практиковать секс без проникновения. Сейчас супруги воспитывают двух общих детей.