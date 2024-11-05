Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 15:31

Птичка в клетке: Life.ru публикует видео, как наш дрон «навёл суету» прямо в блиндаже ВСУ

Российский FPV-дрон залетел прямо внутрь блиндажа и нанёс поражение солдатам ВСУ

Life.ru публикует видео с моментом уничтожения вражеских позиций с личным составом на Херсонском направлении: российские военные направили FPV-дрон прямо внутрь блиндажа.

На кадрах видно, что оператор профессионально довёл дрон прямо до входа в блиндаж, взрыв произошёл уже внутри укрытия. Сложность такой работы заключается в том, что FPV-дрон при снижении уходит в радиотень — видеосигнал начинает идти с помехами или полностью пропадает. Из-за этого дрон сложно доводить до цели на последних метрах.

Российский FPV-дрон залетел прямо внутрь блиндажа и нанёс поражение солдатам ВСУ. Видео © Life.ru

С большой вероятностью личный состав противника внутри был полностью уничтожен или получил тяжёлые ранения и контузии.

FPV-дроны нашим бойцам передали волонтёры Народного фронта.

Дроны не летают, оружие не работает: Бойцы ВСУ в шоке от западных «подарков»
Дроны не летают, оружие не работает: Бойцы ВСУ в шоке от западных «подарков»

А ранее Life.ru показывал, как российский солдат чудом избежал украинского плена благодаря помощи братьев по оружию. Оператор дрона ликвидировал бойца ВСУ, что сопровождал нашего военного на пути к месту расположения. Эпизод на видео запечатлел другой БПЛА.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar