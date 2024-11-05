Птичка в клетке: Life.ru публикует видео, как наш дрон «навёл суету» прямо в блиндаже ВСУ
Российский FPV-дрон залетел прямо внутрь блиндажа и нанёс поражение солдатам ВСУ
Life.ru публикует видео с моментом уничтожения вражеских позиций с личным составом на Херсонском направлении: российские военные направили FPV-дрон прямо внутрь блиндажа.
На кадрах видно, что оператор профессионально довёл дрон прямо до входа в блиндаж, взрыв произошёл уже внутри укрытия. Сложность такой работы заключается в том, что FPV-дрон при снижении уходит в радиотень — видеосигнал начинает идти с помехами или полностью пропадает. Из-за этого дрон сложно доводить до цели на последних метрах.
Российский FPV-дрон залетел прямо внутрь блиндажа и нанёс поражение солдатам ВСУ. Видео © Life.ru
С большой вероятностью личный состав противника внутри был полностью уничтожен или получил тяжёлые ранения и контузии.
FPV-дроны нашим бойцам передали волонтёры Народного фронта.
А ранее Life.ru показывал, как российский солдат чудом избежал украинского плена благодаря помощи братьев по оружию. Оператор дрона ликвидировал бойца ВСУ, что сопровождал нашего военного на пути к месту расположения. Эпизод на видео запечатлел другой БПЛА.
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