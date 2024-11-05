Птичка в клетке: Life.ru публикует видео, как наш дрон «навёл суету» прямо в блиндаже ВСУ

На кадрах видно, что оператор профессионально довёл дрон прямо до входа в блиндаж, взрыв произошёл уже внутри укрытия. Сложность такой работы заключается в том, что FPV-дрон при снижении уходит в радиотень — видеосигнал начинает идти с помехами или полностью пропадает. Из-за этого дрон сложно доводить до цели на последних метрах.