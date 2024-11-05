Подключили к ИВЛ: Жизнь жительницы Махачкалы, на которую свалилась фанера, висит на волоске
Женщина из Махачкалы, которой на голову сорвался лист фанеры, впала в кому
Жительница Махачкалы, которой на голову сорвался лист фанеры, впала в кому и находится в реанимации. Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, рассказывает пресс-служба Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП).
«Врачи РКБСМП борются за жизнь женщины, на голову которой упала фанера… Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии Магомед Хизбулаев, пострадавшая впала в кому и находится в реанимации», – говорится в сообщении.
Медики оценивают состояние пациентки как крайне тяжёлое. Ей диагностировали сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков.
Напомним, жительница Махачкалы, которую мощный ветер прибил куском фанеры, получила множественные травмы, в том числе черепа. Ранее врачи оценивали её состояние как стабильное. Известно, что она работает в местной школе и в момент инцидента следовала на уроки.
Life.ru