Подключили к ИВЛ: Жизнь жительницы Махачкалы, на которую свалилась фанера, висит на волоске

Жительница Махачкалы, которой на голову сорвался лист фанеры, впала в кому и находится в реанимации. Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, рассказывает пресс-служба Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП).

«Врачи РКБСМП борются за жизнь женщины, на голову которой упала фанера… Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии Магомед Хизбулаев, пострадавшая впала в кому и находится в реанимации», – говорится в сообщении.

Медики оценивают состояние пациентки как крайне тяжёлое. Ей диагностировали сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков.