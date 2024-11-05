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5 ноября, 15:08

Подключили к ИВЛ: Жизнь жительницы Махачкалы, на которую свалилась фанера, висит на волоске

Женщина из Махачкалы, которой на голову сорвался лист фанеры, впала в кому

Жительница Махачкалы, которой на голову сорвался лист фанеры, впала в кому и находится в реанимации. Женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, рассказывает пресс-служба Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП).

«Врачи РКБСМП борются за жизнь женщины, на голову которой упала фанера… Как рассказал заведующий отделением нейрохирургии Магомед Хизбулаев, пострадавшая впала в кому и находится в реанимации», – говорится в сообщении.

Медики оценивают состояние пациентки как крайне тяжёлое. Ей диагностировали сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков.

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Напомним, жительница Махачкалы, которую мощный ветер прибил куском фанеры, получила множественные травмы, в том числе черепа. Ранее врачи оценивали её состояние как стабильное. Известно, что она работает в местной школе и в момент инцидента следовала на уроки.

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Life.ru

Николай Рюмин
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