МО Белоруссии: НАТО готовится к вооружённому конфликту с Минском и Москвой

Стремление НАТО к расширению военного присутствия у границ Союзного государства, а также увеличение военных расходов сигнализирует о том, что блок находится на стадии подготовки вооружённого противостояния с РФ и Белоруссией. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк.

«Очевидно одно: коллективный Запад пришёл к осознанию своей неспособности осуществить государственный переворот ни в Беларуси, ни в России, равно как и обеспечить победу киевского режима на поле боя. Поэтому управляемый Соединёнными Штатами блок НАТО уже фактически готовится к открытому вооружённому противостоянию с Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — сказал Куприянюк, его слова приводит «Белорусская военная газета».

С его слов, активные действия НАТО на данный момент направлены на стремительное расширение военного присутствия и наращивание ударно-наступательного потенциала войск. Он добавил, что уже сейчас в Восточной Европе (Польше и странах Балтии) заворачиваются значительные группировки боевых войск с современным оснащением, которое способно наносить удары по Белоруссии и западным регионам России. Во время отработок, например, используются самолёты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США.

Также Куприянюк заметил, что в восточноевропейских странах активно развивается военная инфраструктура — аэродромы, военно-морские базы, полигоны и учебные центры. Всего на данный момент завершены реконструкции пяти аэродромов, двух военно-морских баз, а также шести крупных полигонов.