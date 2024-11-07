Зюзинская маньячка 20 лет прикидывалась примерным пациентом, чтобы выйти и убить милиционера, но сорвалась

Знаменитая зюзинская маньячка Мария Петрова, которая была приговорена к бессрочному принудительному лечению, потеряла шанс выйти на свободу. Убийца сорвалась и стала кидаться на персонал клиники, где проходила реабилитацию, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, Мария Петрова 20 лет прикидывалась примерным пациентом, чтобы выйти на свободу и убить милиционера, который поймал её в начале нулевых. Однако недавно её план сорвался: женщина устроила дебош и попыталась сбежать. После этого маньячка была этапирована в самую строгую психиатрическую больницу в Казани с пометкой «социально опасна».

Петрова — одна из самых жутких маньячек в истории. Она орудовала в начале нулевых в московском районе Зюзино. 24-летняя учительница физкультуры по вечерам выходила на пробежку с ножом и нападала на мужчин. Задержали серийницу в апреле 2002 года благодаря сотрудникам МУРа, использовавшим современные методики психографического анализа и профайлинга. Петрова объяснила, что убивала мужчин после того, как подверглась сексуальному насилию, и её бесило мужское внимание.

Маньячку отправили на бессрочное принудительное лечение. В последнее время она находилась в Московской психиатрической больнице № 5. Долгое время женщина сидела в одиночке, а в 2018 году её перевели на общий режим «с учётом улучшений и отсутствия агрессии». Мария даже организовывала спартакиаду среди психбольных, где сама заняла первое место. Адекватность ей удалось доказать во время приезда полицейского, который поймал её в 2002 году. Они довольно дружелюбно пообщались.