Зюзинская маньячка 20 лет прикидывалась примерным пациентом, чтобы выйти и убить милиционера, но сорвалась
SHOT: Проходившая лечение убийца Мария Петрова лишилась шанса выйти на свободу
Мария Петрова. Обложка © YouTube / «Ретроспектива.Моя Родина — СССР»
Знаменитая зюзинская маньячка Мария Петрова, которая была приговорена к бессрочному принудительному лечению, потеряла шанс выйти на свободу. Убийца сорвалась и стала кидаться на персонал клиники, где проходила реабилитацию, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, Мария Петрова 20 лет прикидывалась примерным пациентом, чтобы выйти на свободу и убить милиционера, который поймал её в начале нулевых. Однако недавно её план сорвался: женщина устроила дебош и попыталась сбежать. После этого маньячка была этапирована в самую строгую психиатрическую больницу в Казани с пометкой «социально опасна».
Петрова — одна из самых жутких маньячек в истории. Она орудовала в начале нулевых в московском районе Зюзино. 24-летняя учительница физкультуры по вечерам выходила на пробежку с ножом и нападала на мужчин. Задержали серийницу в апреле 2002 года благодаря сотрудникам МУРа, использовавшим современные методики психографического анализа и профайлинга. Петрова объяснила, что убивала мужчин после того, как подверглась сексуальному насилию, и её бесило мужское внимание.
Маньячку отправили на бессрочное принудительное лечение. В последнее время она находилась в Московской психиатрической больнице № 5. Долгое время женщина сидела в одиночке, а в 2018 году её перевели на общий режим «с учётом улучшений и отсутствия агрессии». Мария даже организовывала спартакиаду среди психбольных, где сама заняла первое место. Адекватность ей удалось доказать во время приезда полицейского, который поймал её в 2002 году. Они довольно дружелюбно пообщались.
Но в сентябре 2024-го вторая личность 46-летней Петровой проявилась: истерики, агрессия, удары, попытки сбежать. Ни о какой свободе далее речь идти не могла. И её вновь отправили в специальную казанскую психбольницу.
Напомним, в 2002 году Мария Петрова совершила пять нападений с ножом на разных мужчин в столичном районе Зюзино. Две жертвы скончались, троим удалось выжить. Убийца действовала всегда одинаково: нападала в людных местах, не особо прячась, и всегда била ножом в живот и шею. Поэтому поймали её очень быстро. Эксперты признали девушку невменяемой и отправили на бессрочное принудительное лечение. Бывший следователь МУРа Дмитрий Миронов, который поймал убийцу, объяснил, что движет женщинами во время убийств.