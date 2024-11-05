Берите разные сорта: Диетолог раскрыла секрет полезного «микса» квашеной капусты

Чаще всего россияне используют для квашения только белокочанную капусту — и очень зря. Врач-диетолог Нурия Дианова уверена, что лучше всего брать разные сорта и разбавлять их другими овощами. Секрет идеального продукта она раскрыла в интервью радио Sputnik.

«Белокочанная капуста грубая, поэтому можно квасить краснокочанную или пекинскую, которая намного нежнее. Можно добавлять свеклу или морковь», — рекомендовала эксперт.

По её словам, краснокочанная капуста стоит дороже, однако этот сорт полезнее для здоровья и даже борется со старением организма. Поэтому его нужно смешать с белокочанным сортом для получения идеальной квашенной капуста, подчеркнула диетолог.

«Польза от такого микса ещё больше возрастает», — добавила эксперт.