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5 ноября, 15:37

Берите разные сорта: Диетолог раскрыла секрет полезного «микса» квашеной капусты

Диетолог Дианова: Для квашения можно использовать краснокочанную капусту

Чаще всего россияне используют для квашения только белокочанную капусту — и очень зря. Врач-диетолог Нурия Дианова уверена, что лучше всего брать разные сорта и разбавлять их другими овощами. Секрет идеального продукта она раскрыла в интервью радио Sputnik.

«Белокочанная капуста грубая, поэтому можно квасить краснокочанную или пекинскую, которая намного нежнее. Можно добавлять свеклу или морковь», — рекомендовала эксперт.

По её словам, краснокочанная капуста стоит дороже, однако этот сорт полезнее для здоровья и даже борется со старением организма. Поэтому его нужно смешать с белокочанным сортом для получения идеальной квашенной капуста, подчеркнула диетолог.

«Польза от такого микса ещё больше возрастает», — добавила эксперт.

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Ранее Дианова объяснила россиянам, когда и как лучше квасить капусту. По её словам, заготовкой «суперфуда» лучше всего заняться перед или сразу после Нового года.

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pixabay / Pavlofox

Борис Эльфанд
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