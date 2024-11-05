В РФ разработали первую в мире систему, переносящую сознание в цифровой образ

Российские учёные представили платформу «Вечность». Проект, над которым работали более 10 лет, стал первым в мире, предлагающим создать цифровое сознание. Для этого человеку необходимо ответить на вопросы исследования, основанного на современных достижениях психологии, социологии и лингвистики. В итоге формируется цифровой образ сознания человека с ценностями, компетенциями, воспоминаниями, предпочтениями и прочими характеристиками, полностью идентичными пользователю.

Комментируя эту новость, директор Института цифровой медицины Сеченовского университета Георгий Лебедев отметил, что развитие цифровых двойников может совершить настоящую революцию в здравоохранении. В беседе с Life.ru специалист заявил, что цифровые образы могли бы моделировать сложные заболевания, к примеру рак, сердечно-сосудистые заболевания или неврологические расстройства, что позволит врачам моделировать различные сценарии лечения и прогнозировать результаты.

«Те же двойники могут анализировать огромные объёмы данных для прогнозирования результатов лечения, выявления пациентов с высоким риском и раннего предупреждения о потенциальных осложнениях со здоровьем. Цифровые двойники также могут обеспечить мониторинг пациентов в режиме реального времени, обеспечивая быстрое вмешательство в случае возникновения ЧС и улучшая общий уход за пациентами», — добавил Лебедев.

По словам его коллеги, профессора кафедры информационных и интернет-технологий Сеченовского университета Константина Кошечкина, существует огромное поле для применения цифровых двойников людей. В частности, цифровая копия мозга человека, полученная с достаточно высокой точностью, позволит обучать молодых врачей.

«Скорее всего, в медицине в ближайшее время будут внедрены цифровые двойники пациентов для обучения врачей. Также часть взаимодействий с пациентами может перейти в онлайн-среду, где часть задач будет отдана цифровым двойникам, если это не будет вредить безопасности пациентов», — поделился специалист в беседе с Life.ru.