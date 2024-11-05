Ближайший соратник Трампа Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в США
Кандидат в вице-президенты от республиканцев Вэнс проголосовал на выборах в США
На избирательный участок в США пришёл кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Он сделал свой выбор в городе Цинциннати, штат Огайо. Вместе с Вэнсом проголосовать пришла его супруга. Вскоре политик планирует присоединиться к кандидату в президенты США Дональду Трампу.
«У меня хорошее чувство об этой гонке», — сказал Вэнс во время трансляции телеканала CNN.
От Демократической партии на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц.
Выборы в США проходят сегодня, 5 ноября. За пост главы государства борются Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии. В Кремле заявили, что исход выборов в США не принципиален для России.
ТАСС / АР