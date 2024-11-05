Ближайший соратник Трампа Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в США

На избирательный участок в США пришёл кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Он сделал свой выбор в городе Цинциннати, штат Огайо. Вместе с Вэнсом проголосовать пришла его супруга. Вскоре политик планирует присоединиться к кандидату в президенты США Дональду Трампу.

«У меня хорошее чувство об этой гонке», — сказал Вэнс во время трансляции телеканала CNN.

От Демократической партии на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц.