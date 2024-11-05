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5 ноября, 16:23

Ближайший соратник Трампа Джей Ди Вэнс проголосовал на выборах в США

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Вэнс проголосовал на выборах в США

На избирательный участок в США пришёл кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Он сделал свой выбор в городе Цинциннати, штат Огайо. Вместе с Вэнсом проголосовать пришла его супруга. Вскоре политик планирует присоединиться к кандидату в президенты США Дональду Трампу.

«У меня хорошее чувство об этой гонке», — сказал Вэнс во время трансляции телеканала CNN.

От Демократической партии на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Выборы в США проходят сегодня, 5 ноября. За пост главы государства борются Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп от Республиканской партии. В Кремле заявили, что исход выборов в США не принципиален для России.

Выборы в США 2024: дата, кандидаты, кто победит на выборах в Америке
Выборы в США 2024: дата, кандидаты, кто победит на выборах в Америке
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ТАСС / АР

Полина Никифорова
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