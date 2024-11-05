Армянский коньяк сменит название из-за Евросоюза

Армянский коньяк намерены переименовать в Armenian brandy (Армянский бренд), такое решение приняли в Правительстве страны. Власти Армении уже проинформировали об этом инстанции Евросоюза (ЕС), сообщает издание Armtimes со ссылкой на заявление министра экономики Геворга Папояна.

«Армянские производители не будут маркировать свою продукцию названием «Коньяк», которое является географическим указанием, охраняемым ЕС, а вместо этого зарегистрируют армянский бренд», — указал министр на предварительном обсуждении законопроекта о госбюджете в Национальном Собрании.

Папоян добавил, что между Арменией и ЕС уже утверждена программа по продвижению нового бренда, которая стартует во второй половине ноября.