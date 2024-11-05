Змея, игуана, пудель и обезьяна в коробке из-под коньяка угодили в ДТП под Смоленском

В Смоленской области микроавтобус с цирковыми артистами и животными из Брянска попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Фельдшер и животные в машине скорой помощи. Коллаж © Telegram / Минздрав Смоленской области

«В диспетчерскую Станции скорой медицинской помощи поступил вызов в Починковский район с поводом ДТП. На место незамедлительно выехала бригада СМП. Оказалось, что в аварии пострадал микроавтобус, который вёз группу цирковых артистов из Брянска на гастроли», — говорится в сообщении.

Фельдшер и животные в машине скорой помощи. Фото © Telegram / Минздрав Смоленской области

В ведомстве уточнили, что люди получили незначительные травмы, им сразу оказали медицинскую помощь. Животные в аварии не пострадали. Четвероногих и пресмыкающихся удалось уберечь от холода — их перевезли в тёплое помещение на машине скорой помощи.

Как видно на фото, в микроавтобусе находились змея, игуана, пудель и обезьяна, которую перевозили в коробке из-под коньяка.