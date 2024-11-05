60-летняя Алёна Апина похудела на 15 кг радикальным способом и не намерена останавливаться
Алёна Апина рассказала, что «исключила питание» и похудела на 15 килограммов
Певица Алёна Апина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ neapina
Советская и российская эстрадная певица, бывшая солистка группы «Комбинация», Алёна Апина похудела на 15 килограммов весьма радикальным способом. По признанию самой артистки, в питании она «исключила» само питание. При этом певица не собирается останавливаться на достигнутом результате и намерена скинуть ещё пару кг. В расписании Апиной ежедневные тренировки, хореография, прогулки, фитнес и строгая диета.
«В питании я исключила питание. Я ем, но очень мало, и я уже привыкла к этому. Сейчас вешу 54 килограмма. Это практически вес, с которым я работала в «Комбинации». Тогда я весила 52 килограмма. Так что осталось ещё парочку скинуть. В целом я похудела на 15 килограммов — были такие моменты грустные», — цитирует певицу сайт MK.ru.
При этом Апина ни разу не прибегала к помощи таблеток или уколов. В этих средствах похудения она разбирается плохо, так как всегда удавалось скинуть лишний вес при помощи спорта и диет. Однако певица совсем не против их применения.
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