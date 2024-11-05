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5 ноября, 18:32

Токаев встретился с Макроном в Париже и позвал в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон в Париже. Обложка © Telegram / Пресс-служба президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон в Париже. Обложка © Telegram / Пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне прибыл с государственным визитом в Париж, сообщает пресс-служба Акорды. Во вторник, 5 ноября, в Елисейском дворце прошли переговоры казахстанского лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных областях, в том числе сферах машиностроения, транспорта и логистики и здравоохранения. Одной из тем его переговоров стало строительство АЭС в Казахстане. Среди кандидатов в подрядчики проекта — французская EDF. Также состоялся обмен мнениями по актуальным темам международной повестки, включая конфликт на Украине. Так, лидеры выразили обеспокоенность ситуацией, её гуманитарными последствиями и влиянием на мировую экономику.

Затем главы государств выступили на совместной пресс-конференции. По итогам была принята Совместная декларация, направленная на укрепление стратегического партнёрства. Помимо этого, представителями делегаций двух стран было подписано 36 документов, в том числе 1 межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

По завершении двусторонних переговоров Токаев пригласил Макрона совершить государственный визит в Казахстан в 2025 году.

А ранее сообщалось, что в ближайшее время состоится визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Как отметили в Кремле, сейчас он активно готовится. По данным СМИ, российский лидер может посетить среднеазиатское государство 27 ноября.

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Наталья Демьянова
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