Гендиректор NMH Максим Иксанов рассказал Малахову, как отличить новость от фейка

Отличить достоверные новости от фейков сегодня очень сложно и даже практически невозможно. Об этом рассказал гендиректор News Media Holding (NMH) Максим Иксанов, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые». По его словам, в этом вопросе лучше выбирать медиа, которым можно доверять.

Гендиректор NMH Максим Иксанов рассказал, как отличить новость от фейка. Видео © Life.ru

«Да никак [не отличить]. Даже если вы увидите опровержение [новости] — это не значит, что это фейк. Смотрите, наши новости опровергают каждый день. Вы это знаете не понаслышке: напишешь что-нибудь про звезду, даже если эта звезда находится в тяжёлом состоянии, в больнице, не дай Бог. Он всё равно оттуда напишет, что я совершенно здоров, что всё, что вы про меня написали неправда и всё будет опровергать. Поэтому отличить новость от фейка очень сложно, скорее нужно отличать медиа, которым вы доверяете. На сегодняшний день это очень важно, постараться научиться выбирать правильные медиа, откуда вы потребляете информацию », — сказал Иксанов, отвечая на вопрос телеведущего Андрея Малахова.

По словам Иксанова, если большие и известные издания, к примеру, цитируют какой-нибудь телеграм-канал, то, скорее всего, ему не просто так доверяют журналисты федеральных СМИ. Для самого Иксанова это является одним из критериев, по которым он судит, можно ли доверять изданию. При этом гендиректор NMH отметил, что Telegram породил много недостоверной информации, поэтому «мы всё равно живём в мире фейков, и от этого никуда не денешься». В заключении Иксанов посоветовал потреблять информацию из нескольких источников и не доверять тому, что написано на заборе.

«Вы должны прочитать 10 заборов и сделать свой собственный вывод. Старайтесь это делать сухо и безэмоционально», — резюмировал глава NMH.