«Забудьте об этом»: Стубб отверг возможность урегулирования на Украине по финской модели
Президент Финляндии Стубб отверг урегулирование на Украине по финской модели
Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © X / Alexander Stubb
Применение финской модели мирного урегулирования в конфликте на Украине категорически невозможно, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Она предполагает аналогию с событиями 1940 года, когда Финляндия, потеряв часть своих территорий, заключила мирный договор с СССР, сохранив нейтралитет и независимость. Его слова приводит газета Helsingin Sanomat.
«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом», — заявил Стубб на встрече с Ассоциацией иностранных журналистов.
Стубба спросили о сообщениях в СМИ, предполагающих, что в окружении канцлера Германии Олафа Шольца рассматривают финскую модель для разрешения украинского кризиса. Президент Финляндии ответил категорично, заявив, что «однозначный ответ — нет». Он добавил, что Украина имеет полное право самостоятельно определять свой суверенитет и территориальную целостность.
По словам политика, исторические аналогии редко могут быть точно перенесены в нынешние условия, и их необходимо использовать с осторожностью.
Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что жители Европы должны найти деньги для поддержки Украины. В ведомстве считают, что если США откажутся помогать Незалежной, страны ЕС должны будут снабжать Киев самостоятельно.