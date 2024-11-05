«Забудьте об этом»: Стубб отверг возможность урегулирования на Украине по финской модели

Применение финской модели мирного урегулирования в конфликте на Украине категорически невозможно, заявил президент Финляндии Александр Стубб. Она предполагает аналогию с событиями 1940 года, когда Финляндия, потеряв часть своих территорий, заключила мирный договор с СССР, сохранив нейтралитет и независимость. Его слова приводит газета Helsingin Sanomat.

«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом», — заявил Стубб на встрече с Ассоциацией иностранных журналистов.

Стубба спросили о сообщениях в СМИ, предполагающих, что в окружении канцлера Германии Олафа Шольца рассматривают финскую модель для разрешения украинского кризиса. Президент Финляндии ответил категорично, заявив, что «однозначный ответ — нет». Он добавил, что Украина имеет полное право самостоятельно определять свой суверенитет и территориальную целостность.

По словам политика, исторические аналогии редко могут быть точно перенесены в нынешние условия, и их необходимо использовать с осторожностью.