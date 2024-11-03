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3 ноября, 13:46

Финны взбесились из-за надписи на шведском на посольстве в Москве

МИД Финляндии направил РФ ноту протеста из-за порчи забора посольства в Москве

На заборе посольства Финляндии в Москве появилась надпись на шведском языке «Аландские острова — наши». Саму территорию дипмиссии при этом закидали яйцами. Правоохранители задержали злоумышленников, передаёт ТАСС со ссылкой на посла страны в РФ Марью Лийвалу.

МИД Финляндии из-за этого инцидента направил ноту посольству России. Уточняется, что надпись заняла три кирпичные секции. Известно о пятерых задержанных в связи с инцидентом.

Аландские острова (дословно — «страна окуня») — архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив, автономия в составе Финляндии, населённая аландскими шведами и имеющая особый демилитаризованный и моноязычный статус. В 1917 году разгорелся Аландский кризис по вопросу государственной принадлежности островов и их статуса. В 1921 году была принята Аландская конвенция, определяющая статус территории.

Ранее МИД России выразил протест финскому послу в Москве Марье Лийвале в связи с незаконным арестом российской недвижимости в Финляндии. Ограничительные меры принимаются по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз».

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ТАСС / Владимир Гердо

Полина Никифорова
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