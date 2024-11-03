Финны взбесились из-за надписи на шведском на посольстве в Москве

На заборе посольства Финляндии в Москве появилась надпись на шведском языке «Аландские острова — наши». Саму территорию дипмиссии при этом закидали яйцами. Правоохранители задержали злоумышленников, передаёт ТАСС со ссылкой на посла страны в РФ Марью Лийвалу.

МИД Финляндии из-за этого инцидента направил ноту посольству России. Уточняется, что надпись заняла три кирпичные секции. Известно о пятерых задержанных в связи с инцидентом.