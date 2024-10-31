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31 октября, 13:38

Россиянину Тордену предъявлено обвинение в Финляндии, ему грозит пожизненное

Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в тренде

Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в тренде

Россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) предъявили обвинения в Финляндии, сообщает общественный вещатель Yle. Его задержали из-за военных преступлений, которые он якобы совершил на Украине в 2014 году.

Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе в четверг предъявил россиянину обвинения «в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и четырёх военных преступлениях». Торден может получить от восьми лет до пожизненного, рассказала РИА «Новости» его адвокат Наталия Мальгина.

«Минимальное наказание за тяжкое военное преступление восемь лет тюрьмы, максимальное — пожизненное», — сказала адвокат.

Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к 40 дням тюрьмы за нарушение запрета на въезд в Шенген
Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к 40 дням тюрьмы за нарушение запрета на въезд в Шенген

Задержали Тордена в конце августа 2023 года. В Финляндии его заподозрили в «террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014-го по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Правда 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал Киеву в экстрадиции Тордена и освободил его. В тот же день его задержала пограничная служба. Спустя десять дней россиянина отправили под арест. Сейчас Торден находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.

Наталья Афонина
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