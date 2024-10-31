Россиянину Тордену предъявлено обвинение в Финляндии, ему грозит пожизненное

Россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) предъявили обвинения в Финляндии, сообщает общественный вещатель Yle. Его задержали из-за военных преступлений, которые он якобы совершил на Украине в 2014 году.

Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе в четверг предъявил россиянину обвинения «в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и четырёх военных преступлениях». Торден может получить от восьми лет до пожизненного, рассказала РИА «Новости» его адвокат Наталия Мальгина.