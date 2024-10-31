Россиянину Тордену предъявлено обвинение в Финляндии, ему грозит пожизненное
Воислав Торден (Ян Петровский). Обложка © YouTube / Видео Новости в тренде
Россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) предъявили обвинения в Финляндии, сообщает общественный вещатель Yle. Его задержали из-за военных преступлений, которые он якобы совершил на Украине в 2014 году.
Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе в четверг предъявил россиянину обвинения «в военных преступлениях при отягчающих обстоятельствах и четырёх военных преступлениях». Торден может получить от восьми лет до пожизненного, рассказала РИА «Новости» его адвокат Наталия Мальгина.
«Минимальное наказание за тяжкое военное преступление — восемь лет тюрьмы, максимальное — пожизненное», — сказала адвокат.
Задержали Тордена в конце августа 2023 года. В Финляндии его заподозрили в «террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014-го по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях». Правда 8 декабря Верховный суд Финляндии отказал Киеву в экстрадиции Тордена и освободил его. В тот же день его задержала пограничная служба. Спустя десять дней россиянина отправили под арест. Сейчас Торден находится под санкциями ЕС, США и Великобритании.