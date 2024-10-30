МИД РФ выразил решительный протест послу Финляндии из-за ареста недвижимости

МИД РФ выразил решительный протест финскому послу в Москве Марье Лийвале из-за неправомерного ареста российской недвижимости, в том числе объектов с дипломатическим иммунитетом. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Заявлен решительный протест в связи с действиями финской службы судебных приставов, наложившей арест на 45 принадлежащих Российской Федерации объектов недвижимости в Финляндии», — доложили в дипведомстве.