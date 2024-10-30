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30 октября, 14:46

МИД РФ выразил решительный протест послу Финляндии из-за ареста недвижимости

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

МИД РФ выразил решительный протест финскому послу в Москве Марье Лийвале из-за неправомерного ареста российской недвижимости, в том числе объектов с дипломатическим иммунитетом. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Заявлен решительный протест в связи с действиями финской службы судебных приставов, наложившей арест на 45 принадлежащих Российской Федерации объектов недвижимости в Финляндии», — доложили в дипведомстве.

Москва требует от финских властей «пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение, грубо нарушающее положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». Если Хельсинки откажутся от принятия мер, то Россия предпримет ответные действия.

МИД пообещал ответить на незаконные решения по собственности РФ в Финляндии
МИД пообещал ответить на незаконные решения по собственности РФ в Финляндии

Напомним, недавно в Финляндии взяли под арест объекты недвижимости, которые принадлежат России. Известно, что ограничительные меры принимаются по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз». Одним из активов является земельный участок Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Власти Крыма уже пригрозили соседнему государству национализировать их имущество.

Николай Рюмин
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