«Опыт имеется»: В Крыму решили взяться за объекты Финляндии после ареста собственности РФ
Константинов пригрозил национализировать связанные с Финляндией объекты в Крыму
Ласточкино гнездо, Крым. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia
В ответ на арест имущества РФ Крым может национализировать объекты на полуострове, связанные с Финляндией. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, именно так стоит ответить на действия Хельсински.
«Мы поищем что-нибудь связанное с Финляндией в Крыму. Этим и займёмся. Опыт национализации имущества русоненавистников у нас имеется... Попробуем распространить его и на имущество новоиспечённого члена НАТО», — написал в своём телеграм-канале Константинов.
Напомним, ранее в Финляндии взяли под арест пять объектов недвижимости, которые принадлежат России. Сообщают, что ограничительные меры принимаются по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз». Одним из объектов ареста является участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки.