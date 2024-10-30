МИД пообещал ответить на незаконные решения по собственности РФ в Финляндии
Захарова: Незаконные решения по имуществу РФ в Финляндии не останутся без ответа
Официальных уведомлений о наложении на российские объекты недвижимости в Финляндии ограничительных мер не поступало. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, любые неправомерные решения финских властей относительно собственности РФ на их территории не останутся без ответа.
Российское диппредставительство в Хельсинки направило соответствующие запросы в МИД Финляндии и Службу судебных приставов с целью разъяснения данной ситуации.
«Правовая оценка действиям финской стороны будет дана после получения ответов на наши запросы. Любые неправомерные решения не останутся без ответа», — подчеркнула дипломат.
Напомним, недавно в Финляндии взяли под арест пять объектов недвижимости, которые принадлежат России. Сообщают, что ограничительные меры принимаются по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз». Одним из объектов ареста является участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки. После этого Москва выразила Хельсинки решительный протест.