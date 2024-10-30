МИД пообещал ответить на незаконные решения по собственности РФ в Финляндии

Официальных уведомлений о наложении на российские объекты недвижимости в Финляндии ограничительных мер не поступало. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, любые неправомерные решения финских властей относительно собственности РФ на их территории не останутся без ответа.

Российское диппредставительство в Хельсинки направило соответствующие запросы в МИД Финляндии и Службу судебных приставов с целью разъяснения данной ситуации.