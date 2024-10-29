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29 октября, 17:52

Россия выразила Финляндии решительный протест из-за ареста недвижимости

Посольство России направило ноту МИД Финляндии из-за ареста недвижимости

Российское посольство направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста из-за ареста нескольких объектов недвижимости России. Дипломатическое ведомство надеется на пересмотр решений судебных приставов.

«Рассчитываем, что решение Службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено», — приводит РИА «Новости» сообщение российских дипломатов.

По словам представителей посольства, половина арестованных в Финляндии объектов недвижимости являются дипломатическим недвижимым имуществом. В настоящее время российская сторона прорабатывает ответные меры, в том числе исходя из реакции Хельсинки на данное обращение.

Недавно в Финляндии взяли под арест пять объектов недвижимости, которые принадлежат России. Сообщают, что ограничительные меры принимаются по иску украинской энергетической компании «Нафтогаз». Одним из объектов ареста является участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Демьянова
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