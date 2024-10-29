Россия выразила Финляндии решительный протест из-за ареста недвижимости

Российское посольство направило в МИД Финляндии ноту с выражением решительного протеста из-за ареста нескольких объектов недвижимости России. Дипломатическое ведомство надеется на пересмотр решений судебных приставов.

По словам представителей посольства, половина арестованных в Финляндии объектов недвижимости являются дипломатическим недвижимым имуществом. В настоящее время российская сторона прорабатывает ответные меры, в том числе исходя из реакции Хельсинки на данное обращение.