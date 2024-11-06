Театр — не девка, а искусство: Крок ответил Цискаридзе насчёт высокой цены билетов

Повышение цен на билеты может стать действенным способом борьбы с перекупщиками, считает директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок. В ответ на критику, прозвучавшую от ректора Академии русского балета Николая Цискаридзе он отметил, что руководство культурных учреждений идёт на увеличение стоимости не ради собственной наживы.

«Дёшево билеты стоить не могут. Зрительный зал, который вмещает в себя определенное количество людей, уже диктует некий дефицит билетов. Театр — это не девка, которая должна быть всем доступна, а элитное искусство. Согласен, что в нескольких театрах билеты по цене зашкаливают. Но театры идут на это не чтобы нажиться, а поскольку нет инструментария для борьбы с таким злом, как перекупщики», — написал Крок в телеграм-канале.

Директор призвал рассмотреть меры для ограничения перепродажи билетов, предложив ввести законодательный заслон против таких спекулянтов. Вместе с этим он добавил, что Театр им. Вахтангова с 1 декабря вслед за Большим театром перейдёт к именным билетам для некоторых спектаклей. Речь идёт о тех, на которых чаще всего наживаются перекупщики.