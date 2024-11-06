Западные страны больше не могут поддерживать Украину на прежнем уровне, заявило турецкое издание dikGAZETE. В статье утверждается, что Киев сталкивается с глубоким кризисом из-за сокращения поддержки со стороны западных союзников, которые теперь сосредотачиваются на собственных внутренних проблемах, связанных с энергетическим кризисом и ростом производственных расходов.

«У киевского режима нет выхода. Мы ожидали, что решить проблему будет сложно. Потому что верили в то, что решение должно начаться с Запада, а не с Киева. Но западные союзники испарились. У них больше нет сил поддерживать Киев. И киевский режим беспомощен во многих вопросах», — отмечается в статье.

Издание добавило, что Киев, ощущая острую нехватку бойцов, вынужден отправлять на фронт даже пожилых людей, при этом отклоняя призывы к переговорам. По мнению авторов статьи, если бы украинское руководство раньше село за стол переговоров с Москвой, позиции Незалежной могли быть сильнее. Теперь же, даже если диалог состоится, Украина окажется в слабом положении.