«Нет выхода»: Украину призвали наконец открыть глаза на неприятную правду о Западе
dikGAZETE: Запад больше не может поддерживать Украину на прежнем уровне
Западные страны больше не могут поддерживать Украину на прежнем уровне, заявило турецкое издание dikGAZETE. В статье утверждается, что Киев сталкивается с глубоким кризисом из-за сокращения поддержки со стороны западных союзников, которые теперь сосредотачиваются на собственных внутренних проблемах, связанных с энергетическим кризисом и ростом производственных расходов.
«У киевского режима нет выхода. Мы ожидали, что решить проблему будет сложно. Потому что верили в то, что решение должно начаться с Запада, а не с Киева. Но западные союзники испарились. У них больше нет сил поддерживать Киев. И киевский режим беспомощен во многих вопросах», — отмечается в статье.
Издание добавило, что Киев, ощущая острую нехватку бойцов, вынужден отправлять на фронт даже пожилых людей, при этом отклоняя призывы к переговорам. По мнению авторов статьи, если бы украинское руководство раньше село за стол переговоров с Москвой, позиции Незалежной могли быть сильнее. Теперь же, даже если диалог состоится, Украина окажется в слабом положении.
В то же время в ВСУ сделали резкое заявление о выборах президента США. Там считают, что Запад больше не будет помогать Киеву, независимо от того, кто будет избран — Камала Харрис или Дональд Трамп.
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