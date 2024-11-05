Запад больше не помощник: В ВСУ сделали резкое заявление о выборах президента США
NZZ: Украинские военные считают, что Киеву будет хуже, если в США выиграет Трамп
Запад больше не будет помогать Киеву, независимо от того, кто победит на выборах — Камала Харрис или Дональд Трамп. При этом если победит республиканец, для украинских властей ситуация ухудшится. Такое мнение выразил боец ВСУ в комментарии швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.
«Кто бы ни победил, это ничего не изменит. Запад нам больше не помощник, это ясно. Они там слишком заняты своими собственными проблемами», — отметил офицер по имени Евгений.
Другой военнослужащий, работающий в Минобороны Украины, назвал Трампа другом Путина и заявил, что в случае его победы для Киева всё будет только хуже. Победа же Харрис, по его словам, ничего не изменит.
Напомним, президентские выборы в США стартовали сегодня, 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выступает экс-лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп, а от демократов — нынешняя вице-президент Камала Харрис. На первом открывшемся участке политики получили равное количество голосов.
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