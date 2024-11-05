Запад больше не будет помогать Киеву, независимо от того, кто победит на выборах — Камала Харрис или Дональд Трамп. При этом если победит республиканец, для украинских властей ситуация ухудшится. Такое мнение выразил боец ВСУ в комментарии швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

«Кто бы ни победил, это ничего не изменит. Запад нам больше не помощник, это ясно. Они там слишком заняты своими собственными проблемами», — отметил офицер по имени Евгений.

Другой военнослужащий, работающий в Минобороны Украины, назвал Трампа другом Путина и заявил, что в случае его победы для Киева всё будет только хуже. Победа же Харрис, по его словам, ничего не изменит.