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6 ноября, 03:00

Вкусная профилактика: Стало известно, как фиолетовый картофель предотвращает рак

Эксперт Таранова: Фиолетовый картофель способен помочь в профилактике рака

Фиолетовый картофель способен помочь в профилактике рака благодаря своим антиоксидантным свойствам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Фиолетовый картофель способен помочь в профилактике рака благодаря своим антиоксидантным свойствам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Фиолетовый картофель способен помочь в профилактике рака благодаря своим антиоксидантным свойствам, рассказала Life.ru заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова.

Как сообщила эксперт, специфический цвет этому виду картофеля придают антоцианы — натуральные флавоноиды, которые обладают мощным антиоксидантным эффектом, нейтрализуют свободные радикалы и снижают риск образования опухолей.

Таранова также подчеркнула, что селекционеры регулярно создают новые сорта фиолетового картофеля, адаптированные под разные климатические условия и потребности.

«Методы селекции позволяют добиваться требуемых функциональных свойств продукта, например, необходимого количества крахмала или клетчатки, витаминов и других полезных веществ. Такие овощи можно включать в рацион людям, которые придерживаются определённого режима питания: например, картофель с пониженным содержанием крахмала более полезен для людей, имеющих предрасположенность к диабету и придерживающихся низкоуглеводной диеты», — рассказала специалист.

Таранова отметила, что фиолетовый картофель — не единственный источник антоцианов: эти вещества также содержатся в темных ягодах и овощах, таких как голубика, черника, вишня, виноград, шелковица, красный лук и чёрный рис. Включение таких продуктов в рацион способствует укреплению здоровья и снижению онкологических рисков.

«А если вы хотите самостоятельно вырастить фиолетовый картофель, в продаже можно найти и семена, и клубни. Для дачного выращивания рекомендуется использовать семена», — резюмировала она.

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Ещё одним крайне полезным продуктом является хурма. Как рассказал Life.ru врач, этот фрукт — отличный источник витаминов C, P и B.

Андрей Горяничев
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