Бербок заглянула на границу России и Белоруссии

Глава МИД Германии Анналена Бербок в рамках визита на Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Белоруссией. По информации агентства Reuters, там к ней поступила очередная просьба об увеличении оружия для Киева.

«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы. Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — указано в материале.