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Регион
5 ноября, 23:47

Бербок заглянула на границу России и Белоруссии

Reuters: Бербок в ходе визита на Украину посетила границу с РФ и Белоруссией

Анналена Бербок в окружении бойцов ВСУ. Обложка © X / ABaerbock

Анналена Бербок в окружении бойцов ВСУ. Обложка © X / ABaerbock

Глава МИД Германии Анналена Бербок в рамках визита на Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Белоруссией. По информации агентства Reuters, там к ней поступила очередная просьба об увеличении оружия для Киева.

«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы. Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — указано в материале.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом 5 ноября. О поездке дипломата нигде заранее не объявлялось в целях безопасности. В Киеве министр пообещала Украине поддержку на фоне надвигающейся зимы.

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Оксана Попова
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