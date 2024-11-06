Бербок заглянула на границу России и Белоруссии
Reuters: Бербок в ходе визита на Украину посетила границу с РФ и Белоруссией
Анналена Бербок в окружении бойцов ВСУ. Обложка © X / ABaerbock
Глава МИД Германии Анналена Бербок в рамках визита на Украину посетила подразделение пограничной службы у границы с Россией и Белоруссией. По информации агентства Reuters, там к ней поступила очередная просьба об увеличении оружия для Киева.
«В нескольких десятках километров от российской границы в Черниговской области министр посетила подразделение государственной пограничной службы. Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — указано в материале.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом 5 ноября. О поездке дипломата нигде заранее не объявлялось в целях безопасности. В Киеве министр пообещала Украине поддержку на фоне надвигающейся зимы.