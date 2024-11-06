Любителей прятать номера на авто предупредили об ответственности

Российские водители могут лишиться водительских прав сроком до полутора лет за умышленное сокрытие регистрационных номеров с использованием специальных устройств, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области, юриста Александра Хаминского.

По его словам, штраф за такое правонарушение не предусмотрен, и вместо этого автовладельцев будет ждать административное наказание в виде изъятия прав на срок от одного года до полутора лет, а сами устройства для сокрытия номеров подлежат конфискации.

Существует несколько способов, с помощью которых недобросовестные водители могут скрывать или маскировать номерные знаки. Самые простые из них — использование листков бумаги, грязи или наклеек, закрывающих часть символов. В случаях, когда номер просто загрязнён случайно, наказания не последует, однако использование специальных механизмов для сокрытия номеров расценивается как умышленное действие и предполагает серьёзные последствия.

С введением новой редакции закона в статью 12.2 КоАП РФ (об ответственности за управление транспортным средством с нарушением установки номерных знаков) добавят новую часть, предусматривающую административное наказание за использование подобных устройств. Теперь такие механизмы, которые скрывают номерные знаки, будут расцениваться как самостоятельное правонарушение.

Юрист также подчеркнул, что установка таких устройств является проблемой не только из-за ухода от штрафов.

«Как правило, такие действия совершаются для уклонения от уплаты за парковку или штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Однако установка специальных устройств создаёт большую общественную опасность, так как может указывать на систематическое нарушение правопорядка», — резюмировал Хаминский.