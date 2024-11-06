Республиканка Тейлор-Грин продолжит представлять Джорджию в Конгрессе США
AP: Марджори Тейлор-Грин переизбрана в Палату представителей США от Джорджии
Марджори Тейлор-Грин и Дональд Трамп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / realmarjoriegreene
Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, получив место от 14-го округа Джорджии, согласно прогнозу агентства «Ассошиэйтед Пресс». Это будет её третий срок в Конгрессе.
50-летняя Тейлор-Грин продолжит представлять северо-западный консервативный округ штата. В своей предвыборной кампании она сосредоточилась на поддержке кандидата от республиканцев Дональда Трампа и жёсткой критике президента-демократа Джо Байдена, при этом мало внимания уделяя вопросам, непосредственно касающимся жителей штата.
Отставной генерал армии США Шон Харрис, который был её соперником, назвал Тейлор-Грин «наиболее токсичным членом Конгресса» и утверждал, что подход к решению проблем должен быть более ориентирован на нужды жителей округа.
Напомним, выборы президента США начались 5 ноября. От Демпартии кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Следующим этапом станет голосование коллегии выборщиков, которые представят каждый из 50 штатов и округ Колумбию. Оно назначено на 17 декабря 2024 года. Затем голоса выборщиков передают в Конгресс, где 6 января 2025 года конгрессмены соберутся для утверждения результатов подсчёта. Новый американский президент вступит в должность 20 января 2025 года.