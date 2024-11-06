Республиканка Тейлор-Грин продолжит представлять Джорджию в Конгрессе США

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин одержала победу на выборах в Палату представителей США, получив место от 14-го округа Джорджии, согласно прогнозу агентства «Ассошиэйтед Пресс». Это будет её третий срок в Конгрессе.

50-летняя Тейлор-Грин продолжит представлять северо-западный консервативный округ штата. В своей предвыборной кампании она сосредоточилась на поддержке кандидата от республиканцев Дональда Трампа и жёсткой критике президента-демократа Джо Байдена, при этом мало внимания уделяя вопросам, непосредственно касающимся жителей штата.

Отставной генерал армии США Шон Харрис, который был её соперником, назвал Тейлор-Грин «наиболее токсичным членом Конгресса» и утверждал, что подход к решению проблем должен быть более ориентирован на нужды жителей округа.