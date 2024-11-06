Выросло число пострадавших при смертельном взрыве в девятиэтажке под Воронежем
Гусев сообщил об одном погибшем и четырёх пострадавших при взрыве в Нововоронеже
Место взрыва в Нововоронеже. Фото © Телеграм / novoronezh
Количество пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажном доме на улице Набережной в Нововоронеже достигло четырёх. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Место взрыва в Нововоронеже. Видео © Телеграм / novoronezh
«По уточнённым данным, в результате пожара в Нововоронеже погиб один человек и пострадало четыре. Трое из них госпитализированы», – проинформировал глава региона и добавил, что для оперативной ликвидации последствий пожара в городе введён режим чрезвычайной ситуации.
Пламя повредило три квартиры, из здания были эвакуированы 32 жильца. Вероятной причиной пожара МЧС считает хлопок бытового газа. Взрыв прогремел на втором этаже девятиэтажного дома на улице Набережной в Нововоронеже. Один человек погиб на месте.