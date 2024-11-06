Выросло число пострадавших при смертельном взрыве в девятиэтажке под Воронежем

Количество пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажном доме на улице Набережной в Нововоронеже достигло четырёх. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Место взрыва в Нововоронеже. Видео © Телеграм / novoronezh

«По уточнённым данным, в результате пожара в Нововоронеже погиб один человек и пострадало четыре. Трое из них госпитализированы», – проинформировал глава региона и добавил, что для оперативной ликвидации последствий пожара в городе введён режим чрезвычайной ситуации.