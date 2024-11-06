Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 05:30

Пилотов самолёта с летящими из Таиланда россиянами пытались ослепить лазером в небе

Пилотов рейса Бангкок – Иркутск пытались при посадке ослепить лучом лазера

При заходе на посадку в Иркутской области экипаж авиарейса Бангкок – Иркутск авиакомпании S7 попытались ослепить лазерными лучами. Восточно-Сибирское линейное управление МВД России организовало проверку по статье о хулиганстве по факту произошедшего.

«В дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение от диспетчера иркутского аэропорта о том, что при заходе на посадку воздушного судна сообщением Бангкок Иркутск на удалении более 100 километров от аэропорта (со стороны г. Слюдянки) зафиксирована попытка ослепления экипажа лучами лазера», — сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-бюро уточнили, что самолёт приземлился без инцидентов. Сейчас транспортные полицейские ведут проверку по статье о хулиганстве.

МЧС: Самолёт Ил-76 эвакуирует из Ливана сто россиян
МЧС: Самолёт Ил-76 эвакуирует из Ливана сто россиян

Ранее экипажу вылетевшего из Петербурга в Уфу борта пришлось совершить экстренную посадку в Пулково. Superjet авиакомпании «Россия» почти сразу вернулся в аэропорт, поскольку в багажном отделении сработала сигнализация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar