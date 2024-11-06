Пилотов самолёта с летящими из Таиланда россиянами пытались ослепить лазером в небе

При заходе на посадку в Иркутской области экипаж авиарейса Бангкок – Иркутск авиакомпании S7 попытались ослепить лазерными лучами. Восточно-Сибирское линейное управление МВД России организовало проверку по статье о хулиганстве по факту произошедшего.

«В дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение от диспетчера иркутского аэропорта о том, что при заходе на посадку воздушного судна сообщением Бангкок — Иркутск на удалении более 100 километров от аэропорта (со стороны г. Слюдянки) зафиксирована попытка ослепления экипажа лучами лазера», — сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-бюро уточнили, что самолёт приземлился без инцидентов. Сейчас транспортные полицейские ведут проверку по статье о хулиганстве.