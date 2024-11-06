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6 ноября, 07:21

Россияне сутки не могут улететь в Тель-Авив из-за поломки лобового стекла в самолёте Red Wings

Рейс Red Wings в Тель-Авив задержан в Москве из-за поломки лобового стекла

Самолёт авиакомпании Red Wings отправится из аэропорта Жуковский в Тель-Авив с задержкой на сутки, причина переноса времени вылета — техническая неисправность борта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейс WZ-19 Жуковский — Тель-Авив задержан в связи с необходимостью замены лобового стекла. Для устранения неисправности необходимо время, и в связи с ограничением полётов в воздушном пространстве Израиля авиакомпания вынуждена перенести вылет рейса на более поздний срок», — рассказала журналистам пресс-служба авиакомпании.

Предварительно, самолёт вылетит в Израиль 7 ноября в 07:00 (по Москве) из аэропорта Домодедово. В Red Wings подчеркнули, что предоставили пассажирам все необходимые услуги из-за вынужденной задержки рейса.

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Ранее сообщалось, что при заходе на посадку в Иркутской области экипаж авиарейса Бангкок – Иркутск авиакомпании S7 попытались ослепить лазерными лучами. Восточно-Сибирское линейное управление МВД России организовало проверку по статье о хулиганстве по факту произошедшего.

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freepik / fanjianhua

Татьяна Миссуми
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