Россияне сутки не могут улететь в Тель-Авив из-за поломки лобового стекла в самолёте Red Wings

Самолёт авиакомпании Red Wings отправится из аэропорта Жуковский в Тель-Авив с задержкой на сутки, причина переноса времени вылета — техническая неисправность борта. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейс WZ-19 Жуковский — Тель-Авив задержан в связи с необходимостью замены лобового стекла. Для устранения неисправности необходимо время, и в связи с ограничением полётов в воздушном пространстве Израиля авиакомпания вынуждена перенести вылет рейса на более поздний срок», — рассказала журналистам пресс-служба авиакомпании.

Предварительно, самолёт вылетит в Израиль 7 ноября в 07:00 (по Москве) из аэропорта Домодедово. В Red Wings подчеркнули, что предоставили пассажирам все необходимые услуги из-за вынужденной задержки рейса.