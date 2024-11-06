«‎Международную лигу трезвости и здоровья» могут ликвидировать

Представители Министерства юстиции России пришли с иском в Тушинский суд Москвы. Ведомство требует от Союза общественных организаций «Международная лига трезвости и здоровья» прекратить его деятельность и убрать данные о некоммерческой организации из государственного реестра.

«Зарегистрировано дело о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. Административный истец: Министерство Юстиции РФ, административный ответчик: Союз общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья», — рассказали РИА «Новости» в инстанции.

Беседа будет проведена 11 ноября, далее суд выберет дату заседания и вынесет решение по иску. По данным источника, причиной недовольств со стороны Минюста стало то, что «лига» систематически на протяжении нескольких лет не предоставляла отчётов о своей деятельности, а также игнорировала внесудебные меры.

Ранее в Минюсте рассказали, на чьи деньги осуществлялась деятельность журналиста Юрия Дудя* и рэпера Алишера Моргенштерна*. По данным ведомства, их финансировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd, от которой Дудь*, к примеру, получил 36 денежных переводов за 3 года.