Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 08:10

«‎Международную лигу трезвости и здоровья» могут ликвидировать

Минюст РФ подал иск в суд о ликвидации «Международной лиги трезвости и здоровья»

Представители Министерства юстиции России пришли с иском в Тушинский суд Москвы. Ведомство требует от Союза общественных организаций «Международная лига трезвости и здоровья» прекратить его деятельность и убрать данные о некоммерческой организации из государственного реестра.

«Зарегистрировано дело о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. Административный истец: Министерство Юстиции РФ, административный ответчик: Союз общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья», — рассказали РИА «Новости» в инстанции.

Беседа будет проведена 11 ноября, далее суд выберет дату заседания и вынесет решение по иску. По данным источника, причиной недовольств со стороны Минюста стало то, что «лига» систематически на протяжении нескольких лет не предоставляла отчётов о своей деятельности, а также игнорировала внесудебные меры.

Минюст признал иноагентом литературоведа Архангельского* и ещё троих россиян
Минюст признал иноагентом литературоведа Архангельского* и ещё троих россиян

Ранее в Минюсте рассказали, на чьи деньги осуществлялась деятельность журналиста Юрия Дудя* и рэпера Алишера Моргенштерна*. По данным ведомства, их финансировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd, от которой Дудь*, к примеру, получил 36 денежных переводов за 3 года.

*Включены в список иностранных агентов Министерства юстиции России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Владимир Озеров
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar