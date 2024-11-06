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Регион
6 ноября, 08:13

ВСУ готовятся пустить в ход новые «игрушки» против Армии России под Курском

Forbes: Украина хочет использовать Stryker при отражении атаки РФ под Курском

Американский бронетранспортёр Stryker. Фото © Армии и Солдаты

Американский бронетранспортёр Stryker. Фото © Армии и Солдаты

Украина хочет задействовать новые бронемашины Stryker при обороне под Курском, когда Россия перейдёт в наступление. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

Аналитик Дэвид Экс считает, что у ВСУ нет причин не применять новые Stryker при обороне от атак Российской армии, которая собирается окончательно выдавить украинских солдат из Курской области.

«Неясно, как быстро новые Stryker поступят на Украину. Но ясно, что украинцы будут с ними делать», — заявил обозреватель.

Эксперт также напомнил о нехватке военнослужащих в рядах ВСУ. Он считает, что бронемашины Stryker будут единственным подспорьем для Украины в Курской области, если армия не придумает, как быть с кадровым кризисом.

Один удар и всё: Наши парни «размотали» американский Stryker ВСУ в Харьковской области
Один удар и всё: Наши парни «размотали» американский Stryker ВСУ в Харьковской области

Вероятно, Украина не уйдёт из Курской области, пока не погибнет юбилейный 30-тысячный солдат. Ранее Минобороны опубликовало сводку, в которой говорилось, что 29 тысяч украинских военнослужащих пали в ходе вторжения на российскую территорию.

Владимир Озеров
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