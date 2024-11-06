Участники симпозиума «Создавая будущее» обсудили, какими должны стать города в ближайшие десятилетия

В рамках международного симпозиума «Создавая будущее» состоялась дискуссия, посвящённая анализу кейсов на тему «Города будущего: Формирование комфортного пространства для жизни». Мероприятие собрало как российских, так и зарубежных экспертов в области градостроительства. Основной целью обсуждения стало определение характеристик успешного города будущего и необходимых шагов для его создания.

Российская сторона имеет ряд предложений для зарубежных коллег в этой области. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько отметил два отечественных новшества, которые пользуются высоким спросом на международной арене. Первое — это разработка комфортных условий для жизни в условиях экстремально холодного климата, что успешно реализовано в нескольких городах за полярным кругом. Второе — это создание наукоградов, ориентированных на полную профессиональную самореализацию их жителей.

«Сегодня мы чётко понимаем особую роль городов в развитии человеческого капитала и новой экономики. Россия всегда искала особую формулу города, и мы в рамках деятельности Минстроя России продолжаем эту работу. Совместно с «ДОМ.РФ» мы прорабатываем новые подходы в строительстве жилья будущего. Ключевые программы реализуются в направлении внутреннего и въездного туризма», — сообщил Ересько.

Также участники обсудили, какие ключевые характеристики должны присутствовать в благополучном и комфортном городе будущего. Генеральный директор компании Cybertecture из Гонконга Джеймс Ло поделился мнением о том, как развитие технологий и инфраструктуры городов может изменить облик нашей планеты.

«Города — величайшее изобретение человечества за всю историю цивилизации. Мы в компании Cybertecture верим, что города — это наше будущее спасение. Они могут стать полностью самодостаточными — производить собственные продукты питания, вырабатывать воду и чистый воздух. Если так будет происходить, то и вся планета будет выглядеть как новая, футуристическая модель развития», — отметил Ло.

Директор по городской дипломатии и связям с членами Азиатского форума мэров иранского города Рамсар Ройя Лейли отметила значимость роста крупных городов для общего благополучия стран. Она считает, что именно в городах формируется новое будущее, поэтому их устойчивое развитие должно быть в центре внимания.