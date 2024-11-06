20-летний гость подверг страшным мучениям двух девушек и их пожилую соседку

Во Владивостоке вооружённый ножом 20-летний мужчина напал на двух девушек прямо в их квартире, а затем порезал соседку по этажу, которая выбежала на шум и крики о помощи. Приморская прокуратура уже взяла ход расследования на контроль.

«Днём 6 ноября 2024 года фигурант, 2004 г.р., на ул. Русской во Владивостоке пришёл в гости к девушке, где напал на неё, нанеся удар ножом в живот, после чего ударил ножом по голове ещё одну девушку, проживающую в той же квартире, а затем соседку, которая вышла на шум в подъезд», — уточнили в ведомстве.

Нападавший был задержан по горячим следам и отправлен на медицинское освидетельствование, вскоре ему изберут меру пресечения. По данным приморского МВД, обе пострадавшие девушки доставлены в больницу, а их 68-летняя соседка самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Мотивы преступника пока не известны.