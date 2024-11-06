«Смогла же, пусть и в 40 лет»: Певица Акула впервые стала мамой

Певица Акула в 40 лет впервые стала мамой. У артистки и её избранника Игоря Бабаева родилась дочь, которую назвали Раисой. В своих соцсетях Оксана Почепа поделилась фотографиями из роддома, поблагодарив врачей.

«Ребятки, ура, свершилось! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну! Я долго шла к этому событию, да и первый ребёнок в 40 лет — не самое простое испытание для любой женщины», — поделилась певица.

Подписчики успели поздравить Акулу: «Смогла же, пусть и в 40 лет», «Замечательная пара», «Красавица наша, Акула», отметив, что супруги выбрали красивое имя для дочки.