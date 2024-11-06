«Смогла же, пусть и в 40 лет»: Певица Акула впервые стала мамой
Певица Акула впервые стала мамой в 40 лет
Оксана Почепа с врачами и мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pochepa
Певица Акула в 40 лет впервые стала мамой. У артистки и её избранника Игоря Бабаева родилась дочь, которую назвали Раисой. В своих соцсетях Оксана Почепа поделилась фотографиями из роддома, поблагодарив врачей.
«Ребятки, ура, свершилось! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну! Я долго шла к этому событию, да и первый ребёнок в 40 лет — не самое простое испытание для любой женщины», — поделилась певица.
Подписчики успели поздравить Акулу: «Смогла же, пусть и в 40 лет», «Замечательная пара», «Красавица наша, Акула», отметив, что супруги выбрали красивое имя для дочки.
Напомним, о своей беременности звезда рассказала в начале июня на Премии Муз-ТВ. На мероприятие она надела роскошное красное платье, подчёркивающее округлившийся животик. Позже Оксана и её избранник Игорь Бабаев устроили гендер-пати, на котором в торжественной обстановке узнали, что у них будет девочка.