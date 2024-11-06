Дети «выращивают» себе клыки с помощью опасных пломб с маркетплейсов за 100 рублей

На маркетплейсах по довольно демократичной цене в сто рублей продаются наборы с самодельными пломбами. С их помощью дети лепят себе новые зубы, однако «вампирский оскал» в итоге может вылиться в инфекционное заболевание или стоматит. Об этом в беседе с телеграм-каналом «SHOT ПРОВЕРКА» рассказала стоматолог Мария Менажиева.

Ребёнок залепил щербинку между зубами. Фото © Telegram / SHOT проверка

Внимание детской аудитории на маркетплейсах привлекли наборы, с помощью которых можно изготовить зубную пломбу самостоятельно. Продавцы говорят, что такие пломбы ставятся на время и предназначены для экстренных случаев. К примеру, если поход к врачу ещё не скоро, а во время еды боль уже начала беспокоить. Но покупатели пренебрегают рекомендациями, наслаждаясь новыми зубами в течение долго времени, чем заменяют полноценное лечение. Средство особенно полюбилось детям, которые лепят себе крутые клыки. Купить гранулы для лепки можно по цене от 100 до 500 рублей.

Дети с самодельными треугольными зубами и клыками. Фото © Telegram / SHOT проверка

Врач-стоматолог Мария Менажиева утверждает, что подобными экспериментами можно заработать себе воспаление дёсен или стоматит. Также можно спровоцировать появление сильных аллергических реакций и отёков, поскольку некоторые компоненты состава гранул могут оказаться вредными.

По мнению врача, чаще всего домашние процедуры будут заканчиваться инфекционными заражениями, поскольку люди не обрабатывают полость рта перед установкой пломбы. У детей с клыками и вовсе может произойти перелом стенки зуба, когда материал оторвётся.