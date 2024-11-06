Дети «выращивают» себе клыки с помощью опасных пломб с маркетплейсов за 100 рублей
SHOT ПРОВЕРКА: На маркетплейсах по 100 рублей продаются самодельные пломбы
На маркетплейсах по довольно демократичной цене в сто рублей продаются наборы с самодельными пломбами. С их помощью дети лепят себе новые зубы, однако «вампирский оскал» в итоге может вылиться в инфекционное заболевание или стоматит. Об этом в беседе с телеграм-каналом «SHOT ПРОВЕРКА» рассказала стоматолог Мария Менажиева.
Ребёнок залепил щербинку между зубами. Фото © Telegram / SHOT проверка
Внимание детской аудитории на маркетплейсах привлекли наборы, с помощью которых можно изготовить зубную пломбу самостоятельно. Продавцы говорят, что такие пломбы ставятся на время и предназначены для экстренных случаев. К примеру, если поход к врачу ещё не скоро, а во время еды боль уже начала беспокоить. Но покупатели пренебрегают рекомендациями, наслаждаясь новыми зубами в течение долго времени, чем заменяют полноценное лечение. Средство особенно полюбилось детям, которые лепят себе крутые клыки. Купить гранулы для лепки можно по цене от 100 до 500 рублей.
Дети с самодельными треугольными зубами и клыками. Фото © Telegram / SHOT проверка
Врач-стоматолог Мария Менажиева утверждает, что подобными экспериментами можно заработать себе воспаление дёсен или стоматит. Также можно спровоцировать появление сильных аллергических реакций и отёков, поскольку некоторые компоненты состава гранул могут оказаться вредными.
По мнению врача, чаще всего домашние процедуры будут заканчиваться инфекционными заражениями, поскольку люди не обрабатывают полость рта перед установкой пломбы. У детей с клыками и вовсе может произойти перелом стенки зуба, когда материал оторвётся.
Иногда люди в погоне за идеальной улыбкой идут на совсем уж отчаянные меры, стачивая зубы пилкой для ногтей, чтобы выровнять зубной ряд и укоротить резцы. Врачи уверены, что таким образом человек удаляет себе зубную эмаль, из-за чего зубы становятся более чувствительными к бактериям.
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