Финансовая война: В Минфине заявили о сражении России с Западом не только в зоне СВО

РФ ведёт финансовые войны против государств, которые присоединились к антироссийским санкциям. Об этом в ходе марафона «Знания» сказал глава Минфина России Антон Силуанов.

«Сейчас, кстати говоря, знаете, у нас большие испытания на фронте. Специальная военная операция. Это большое испытание для страны. Но помимо этого мы ведём и финансовые войны» — заявил глава финансового ведомства.

Силуанов напомнил, что банки стран Запада отказываются работать с Россией. При этом стали недоступны расчёты в иностранных валютах, а также российской стороне не позволяют обмениваться платежами с третьими странами и организациями. Иначе, как финансовой войной, такую политику назвать нельзя, констатировал министр.