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Регион
6 ноября, 09:35

Финансовая война: В Минфине заявили о сражении России с Западом не только в зоне СВО

Силуанов: РФ ведёт финансовые войны со странами, обложившими её санкциями

РФ ведёт финансовые войны против государств, которые присоединились к антироссийским санкциям. Об этом в ходе марафона «Знания» сказал глава Минфина России Антон Силуанов.

«Сейчас, кстати говоря, знаете, у нас большие испытания на фронте. Специальная военная операция. Это большое испытание для страны. Но помимо этого мы ведём и финансовые войны» — заявил глава финансового ведомства.

Силуанов напомнил, что банки стран Запада отказываются работать с Россией. При этом стали недоступны расчёты в иностранных валютах, а также российской стороне не позволяют обмениваться платежами с третьими странами и организациями. Иначе, как финансовой войной, такую политику назвать нельзя, констатировал министр.

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Напомним, 30 октября американский Минфин в очередной раз дополнил перечень санкций против России. В этот раз туда внесли имена пятерых заместителей министра обороны РФ. Также в список попали организации и физические лица из разных стран, преимущественно России, Китая и Турции.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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