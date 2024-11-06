Дрон «под управлением» мухи незаметно подкрался и подбил украинскую БМП с экипажем
Беспилотник РФ с управлением по оптоволокну уничтожил БМП Украины в зоне СВО
В Курской области российский дрон, управляемый по оптоволоконному кабелю, мастерски показал себя в деле, вплотную приблизившись и нанеся удар по БМП противника, откуда выгружались украинские десантники. Видео публикует телеграм-канал «Запорожский фронт».
Дрон ВС РФ с управлением по оптоволоконному кабелю. Видео © Telegram / Запорожский фронт
Особенность беспилотника состоит в том, что благодаря оптоволокну он оказывается неуязвимым для вражеской системы РЭБ и хорошо держит связь с оператором. Кроме того, аппарат способен плавно и бесшумно передвигаться. На кадрах видно, что на камеру дрона садится муха, но БПЛА движется так аккуратно, что насекомое не падает и не улетает.
Напомним, это не первый случай удачного применения дрона с оптоволоконным кабелем. Так, аналогичный российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский» ударил по колонне бронетехники ВСУ, которая передвигалась в Суджанском районе Курской области.
Telegram / Запорожский фронт