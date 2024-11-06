Дрон «под управлением» мухи незаметно подкрался и подбил украинскую БМП с экипажем

Особенность беспилотника состоит в том, что благодаря оптоволокну он оказывается неуязвимым для вражеской системы РЭБ и хорошо держит связь с оператором. Кроме того, аппарат способен плавно и бесшумно передвигаться. На кадрах видно, что на камеру дрона садится муха, но БПЛА движется так аккуратно, что насекомое не падает и не улетает.