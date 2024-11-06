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6 ноября, 10:58

Пьяная россиянка на борту самолёта из вредности швырнула в стюардессу пакет с бутылками

Бортпроводница «России» заявила в полицию на пассажирку, бросившую в неё бутылки

Бортпроводница рейса Санкт-Петербург — Нижний Новгород авиакомпании «Россия», в которую одна из пассажирок швырнула пакет с бутылками, подала заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В «России» объяснили, что пассажирка взяла с собой в салон самолёта выпивку, которую стала распивать во время полёта. Бортпроводница сделала ей за это замечание, но женщина не прекратила пить, а просто стала покупать алкоголь на борту.

«Так как женщина была в адекватном состоянии, экипаж не отказывал в употреблении приобретённого на борту спиртного. Во время выхода из самолёта она бросила пакет со стеклянными бутылками в бортпроводника Яну и выбежала из самолёта. Задержать её не удалось. <...> Работник авиакомпании »Россия« написал заявление в полицию»,цитирует сообщение пресс-службы авиакомпании РИА «Новости».

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» повредил руку, когда демонстрировал пассажирам, как правильно использовать спасательный жилет. Во время показа он почувствовал резкую боль в руке, и конечность перестала двигаться. В больнице ему диагностировали вывих плечевого сустава.

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Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Юрий Лысенко
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