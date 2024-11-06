В Австрии кондитерша отравила вписавшего её в завещание любовника-миллионера

32-летняя кондитер из Австрии Бернадетта Х. отравила своего любовника, фермера Андреаса Ф., чтобы ускорить процесс вступления в наследство. Женщине после смерти бойфренда осталось бы 3 миллиона евро, пишет Bild.

Они познакомились несколько лет назад, новая возлюбленная так вскружила голову мужчине, что тот решил вписать её в завещание. После этого девушка решила не ждать естественной кончины бойфренда и попыталась его отравить. Однако это не удалось. Несмотря на это, роман не закончился. Бернадетта заявила, что беременна, поэтому влюблённый фермер простил её за попытку расправы.

В другой раз мужчину напоили шнапсом с галлюциногенными грибами, после чего он потерял зрение. А как-то женщина порезала сожителя, а затем долго не вызывала скорую помощь. Полиции она сказала, что сама стала жертвой и защищалась от бойфренда-абьюзера. Мужчину доставили в больницу, и у него выявили в организме седативные вещества, которые его благоверная подсыпала в кексики. В результате происшествия мужчина ослеп, а девушка заявила, что с помощью препаратов пыталась повысить его потенцию.

В итоге женщину задержали, на этой неделе она предстала перед судом. Пострадавший пока не давал показания, однако он запросил помощь телохранителей.